Стоимость такого вертолета составляет $16 миллионов.

На Харьковщине бойцы из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили вертолет Ка-52 "Аллигатор" оккупантов. Стоимость одного такого геликоптера составляет $16 миллионов.

Об уничтоженной технике сообщил пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

Цель устранили воины зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95-й бригады. Меткий выстрел совершили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун". На боевом счету воинов ДШВ это уже 67 воздушная цель российских оккупантов.

На видео ниже показывается, как украинские защитники уничтожили вертолет. Они находились в засаде среди густой растительности и заметили, что Ка-52 летит на низких высотах посреди открытой местности на относительно небольшой дистанции. Бойцы воспользовались этим: сделали залп из "Перуна" и через несколько секунд зафиксировали попадание.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские военные сбили 170 геликоптеров. Из них основная масса — это Ка-52. Нередко для этого применялись именно ПЗРК "Перун". Например, две недели назад таким "уловом" ВСУ отметились в районе Изюма.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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