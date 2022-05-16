Это 7 беспилотников, два вертолета и две крылатые ракеты.

15 мая поражено 11 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"15 мая ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины наносит очередное поражение по водной переправе оккупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец", - говорится в заметке.

Так, истребители продолжают патрулирование воздушного пространства Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, скоплению войск и колонн вражеской техники.

"Зенитные ракетные войска Воздушных сил 15 мая сбили две крылатые ракеты, три БпЛА "Орлан-10" и вертолет Ка-52. Противовоздушной обороной Сухопутных войск поражено вертолет Ми-28 и четыре БпЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Всего за сутки поражено 11 воздушных целей: два вертолета (Ка-52, Ми-28), семь беспилотников оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Напомним, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военнослужащие уничтожили 84 российских оккупанта и четыре их боевых машины пехоты за сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: