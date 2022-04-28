Президент подчеркнул, что сейчас Украина защищает ценности всей Европы, всего мира, свободу для каждого европейского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в этой войне Россия не достигнет ничего, кроме презрения и осуждения всех порядочных людей в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

"Уже 64-й день подряд мы видим, чего стоят заявления российских чиновников. Уже 64-й день подряд агрессор атакует нашу страну, наших людей, наших гражданских, наших военных, разрушает все и всех убивает. Убивает обычных людей и уничтожает дома, инфраструктуру, школы, садики, университеты. И уже 64-й день подряд мы стоим, а они так ничего и не достигли", - отметил президент.

Зеленский уверен, что РФ не достигнет ничего, кроме пренебрежения и осуждения всех порядочных людей в мире.

"Оказалось, их очень много. Мы чувствуем, что весь цивилизованный мир солидарен сегодня с Украиной, в том числе и Болгария", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина ценит это.

"Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке, поддержке от наших надежных друзей, чтобы отстоять право на жизнь для нашего народа, на нашу собственную страну, на европейское будущее. Но эта борьба – не только борьба за Украину, ведь сейчас в Украине мы защищаем ценности всей Европы, всего мира, свободу для каждого европейского народа. И именно сейчас в Украине решается, смогут ли другие народы Европы жить свободно, демократично", - заявил Зеленский.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН, по состоянию на 28 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждено поименно гибель 2787 мирных жителей. 3152 человека были ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: