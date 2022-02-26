Украинская ПВО сбила российскую ракету, которая направлялась в направлении дамбы Киевского водохранилища / фото t.me/miUkraune
Украинские силы противовоздушной обороны сегодня в 3:50 сбили российскую ракету, которая направлялась в сторону дамбы Киевского водохранилища, расположенного к северу от Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
"Если дамба будет разрушена, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и убыткам – в том числе затоплению жилых районов Киева и пригородов. Разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других плотин каскада и даже аварии на Запорожской АЭС", - источник.