Если дамба будет разрушена, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и убыткам, в том числе затоплению жилых районов Киева и пригородов.

Украинские силы противовоздушной обороны сегодня в 3:50 сбили российскую ракету, которая направлялась в сторону дамбы Киевского водохранилища, расположенного к северу от Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Если дамба будет разрушена, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и убыткам – в том числе затоплению жилых районов Киева и пригородов. Разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других плотин каскада и даже аварии на Запорожской АЭС", - источник.