Уже подтверждено, что враг потерял 2 бронированные машины и 5 военных.

Сегодня на Херсонщине украинская авиация нанесла удар по пункту развертывания вражеского зенитно-ракетного комплекса ПВО.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14.00.

По его словам, обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении остается сложной и напряженной, но контроль и инициативу держат Силы обороны.

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"Наша авиация нанесла воздушный удар по пункту развертывания вражеского зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны в Херсонском районе, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение ночи выполнили 178 огневых задач по вражеским позициям, по районам сосредоточения живой силы и техники", - сказал спикер.

По его информации, подтверждено, что враг потерял 2 бронированные машины и 5 военных. Остальные потери оккупантов доразведываются.

Назаров добавил, что противник продолжает оборонительные действия, пытается удержать занятые рубежи, в то же время, терроризируя мирное население Украины массированными ракетными и артиллерийскими обстрелами.

Война в Украине: что известно о ситуации на юге

В ночь на 10 октября россияне запустили по Николаеву 10 ракет С-300. По предварительным данным, обошлось без жертв. Однако ВСУ дают рашистам достойный отпор. Известно, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов.

Сегодня, во время массированного удар по Украине, Россия выпустила по югу до двух десятков ракет "Калибр", Х-101 и Х-55. Над Николаевской областью было уничтожено 14 крылатых ракет, над Одесской – 3 ракеты и 4 дрона.

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