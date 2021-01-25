Сколько российских паспортов выдали в ОРДЛО / УНИАН

Паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в Facebook сообщает Восточная правозащитная группа.

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"По информации наших источников в ОРДЛО, а также наших сотрудников (мониторов) в ОРДЛО, паспорта РФ, выдаваемые по упрощённой системе, получили 164,34 тысячи граждан Украины...", - сказано в сообщении.

Так, по состоянию на ноябрь 2020 года в ОРЛО выдали 68,3 тыс. российских паспортов, в ОРДО - 95,93 тыс.

"Людям, которые проживают на подконтрольной украинскому правительству территории и имеют справку ВПО, а в паспорте гражданина Украины у них стоит прописка на территории ОРДЛО, также оформляют паспорта РФ и записывают в отдельную очередь при оформлении", - пояснили правозащитники.

Отмечается, что в Миграционной службе РФ в Ростовской области фиксируется фактическое место проживание лиц, которые оформили паспорт РФ.

Эксперты ВПГ считают, что таким образом РФ готовится к политической дестабилизации ситуации в Украине и эскалации войны на Донбассе.

"По крайней мере, РФ точно будет заявлять про защиту прав своих граждан на территории Украины", - уверены правозащитники.

Российские паспорта на Донбассе

  • В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.
  • Позже он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.
  • В Ростовской области РФ открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.
  • В Кремле заявляют, что выдают российские паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там живут этнические русские», и Россия продолжит их защищать.
  • В прошлом году Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

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Автор: Дмитрий Захаров