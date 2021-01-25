По состоянию на ноябрь 2020 года в ОРЛО выдали 68,3 тысяч российских паспортов, в ОРДО - 95,93 тысяч.

Паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в Facebook сообщает Восточная правозащитная группа.

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"По информации наших источников в ОРДЛО, а также наших сотрудников (мониторов) в ОРДЛО, паспорта РФ, выдаваемые по упрощённой системе, получили 164,34 тысячи граждан Украины...", - сказано в сообщении.

Так, по состоянию на ноябрь 2020 года в ОРЛО выдали 68,3 тыс. российских паспортов, в ОРДО - 95,93 тыс.

"Людям, которые проживают на подконтрольной украинскому правительству территории и имеют справку ВПО, а в паспорте гражданина Украины у них стоит прописка на территории ОРДЛО, также оформляют паспорта РФ и записывают в отдельную очередь при оформлении", - пояснили правозащитники.

Отмечается, что в Миграционной службе РФ в Ростовской области фиксируется фактическое место проживание лиц, которые оформили паспорт РФ.

Эксперты ВПГ считают, что таким образом РФ готовится к политической дестабилизации ситуации в Украине и эскалации войны на Донбассе.

"По крайней мере, РФ точно будет заявлять про защиту прав своих граждан на территории Украины", - уверены правозащитники.

Российские паспорта на Донбассе

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Позже он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

В Ростовской области РФ открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

В Кремле заявляют, что выдают российские паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там живут этнические русские», и Россия продолжит их защищать.

В прошлом году Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

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Автор: Дмитрий Захаров