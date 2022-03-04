После победы в войне вся трофейная техника и вооружение будут учтены и легализованы.

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия отмечает, что трофейная техника и вооружение должны быть немедленно применены для обороны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что защитники Украины могут использовать трофейную технику и вооружение для отпора оккупанту.

"В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и вооружение, добытые в бою, или которые были брошены агрессором, на период военного положения могут использоваться и должны привлекаться нашими силами обороны для защиты нашей территории и граждан", - подчеркнул Арахамия.

В то же время, добавил он, после победы в войне вся трофейная техника и вооружение будут соответствующим образом учтены и легализованы.

"А сейчас они должны быть немедленно использованы для обороны!" - подчеркнул депутат.

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