Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия отмечает, что трофейная техника и вооружение должны быть немедленно применены для обороны.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Депутат отметил, что защитники Украины могут использовать трофейную технику и вооружение для отпора оккупанту.
"В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и вооружение, добытые в бою, или которые были брошены агрессором, на период военного положения могут использоваться и должны привлекаться нашими силами обороны для защиты нашей территории и граждан", - подчеркнул Арахамия.
В то же время, добавил он, после победы в войне вся трофейная техника и вооружение будут соответствующим образом учтены и легализованы.
"А сейчас они должны быть немедленно использованы для обороны!" - подчеркнул депутат.