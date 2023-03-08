В разведке объяснили, что оккупанты хотят таким образом запугать украинцев.

Российские военные сознательно записали и обнародовали расстрел украинского военного. Сейчас Украина работает над тем, чтобы найти убийц.

Об этом представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил в эфире национального телемарафона. Он назвал это преступление актом геноцида.

"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются. Это публичная политика режима и так называемой армии", – подчеркнул представитель военной разведки.

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По словам Юсова, россияне хотят повысить уровень ненависти к украинцам внутри РФ, а также запугать самих украинцев. Он уверен, что виновные в преступлении оккупанты будут установлены.

"Это комплексная работа, которая уже продолжается. Это задача и вопрос чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены", – подытожил Юсов.

Расстрел украинского военнослужащего

Как ранее сообщал УНИАН, 6 марта в сети появилось видео казни украинского защитника оккупантами. Последними словами убитого было: "Слава Украине!".

МИД Украины призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать этот инцидент. СБУ уже открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского заявили, что убитым может быть Тимофей Шадура. В то же время по версии журналиста Юрия Бутусова, это мог быть боец 119 бригады ТрО Александр Марциевский.

По словам президента Владимира Зеленского, расстрел украинского военнопленного показывает, что у российских оккупантов нет никаких законов. Это показывает лицо Российской Федерации.

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