Расстрел украинского военнопленного показывает, что у российских оккупантов нет никаких законов. Это показывает лицо Российской Федерации.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN. Он подчеркнул, что россияне воюют не как солдаты.
"Это видео демонстрирует отношение России к военнопленным. У них нет ни законов войны, ни международного права, ни конвенций. Эти люди - они ничего не уважают. Они не воюют как солдаты", - сказал украинский лидер.
По словам президента, для Украины эта война за нашу свободу, за демократию, за наши ценности. В то же время для РФ - это терроризм.
"Для них это терроризм - такое отношение. И они выкладывают это видео... Это лицо этой войны. Это лицо Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.
Расстрел украинского военнослужащего
Как ранее сообщал УНИАН, 6 марта в сети появилось видео казни украинского военного россиянами. Последними словами героя Украины было: "Слава Украине!".
В МИД Украины призвали прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать это военное преступление. В то же время СБУ уже открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
В 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского считают, что убитым может быть Тимофей Шадура, однако журналист Юрий Бутусов утверждает, что это мог быть боец 119 бригады ТрО Александр Марциевский.