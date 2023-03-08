По его словам, Украина защищает свою свободу, а для россиян - это терроризм.

Расстрел украинского военнопленного показывает, что у российских оккупантов нет никаких законов. Это показывает лицо Российской Федерации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN. Он подчеркнул, что россияне воюют не как солдаты.

"Это видео демонстрирует отношение России к военнопленным. У них нет ни законов войны, ни международного права, ни конвенций. Эти люди - они ничего не уважают. Они не воюют как солдаты", - сказал украинский лидер.

Видео дня

По словам президента, для Украины эта война за нашу свободу, за демократию, за наши ценности. В то же время для РФ - это терроризм.

"Для них это терроризм - такое отношение. И они выкладывают это видео... Это лицо этой войны. Это лицо Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

Расстрел украинского военнослужащего

Как ранее сообщал УНИАН, 6 марта в сети появилось видео казни украинского военного россиянами. Последними словами героя Украины было: "Слава Украине!".

В МИД Украины призвали прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать это военное преступление. В то же время СБУ уже открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского считают, что убитым может быть Тимофей Шадура, однако журналист Юрий Бутусов утверждает, что это мог быть боец 119 бригады ТрО Александр Марциевский.

Вас также могут заинтересовать новости: