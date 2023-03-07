В разведке уверены, что россияне не стесняются этих актов геноцида.

Российские оккупанты устроили показательную казнь украинского воина за слова "Слава Украине" с целью сознательного запугивания украинцев.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона, расстрел безоружного пленного - одно из проявлений геноцидной войны РФ против Украины.

"Казнили военнопленного, который был без оружия и находился под защитой Женевских конвенций. Это еще одна иллюстрация, с которой мы имеем дело. На самом деле он был убит после лозунга "Слава Украине". Это еще одно проявление именно геноцидной войны и политики геноцида агрессорки-России", – сказал Юсов.

По его убеждению, расстрел сознательно записали на видео и обнародовали. Таким циничным способом оккупанты пытаются запугать украинцев.

"Это те акты геноцида, которых оккупанты не стесняются. Но как во всех других случаях – или так называемого блицкрига, или ракетных ударов – это вещи, которые только сплачивают украинцев", – добавил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что оккупантов, причастных к расстрелу, уже ищут. Это вопрос чести для Украины.

Тимофей Шадура - русские расстреляли безоружного воина

6 марта в сети распространили видео, на котором россияне зверски расстреливают безоружного украинского воина после слов "Слава Украине!".

7 марта 30-я омбр им. князя Константина Острожского сообщила, что расстрелянного украинского военнослужащего зовут Тимофей Шадура.

Впрочем, в бригаде отметили, что личность расстрелянного воина установлена только предварительно. Тело находится на оккупированной территории, поэтому окончательные вывод сделают после экспертиз.

По версии журналиста Юрия Бутусова, расстрелянным россиянами украинским защитником может оказаться Марциевский Александр. Он был бойцом 119 бригады ТрО, а не 30 отдельной механизированной бригады. Сейчас эту информацию никто официально не подтверждал.

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