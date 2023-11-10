Правительство планирует полноценно запустить проект "помощник ветерана".

В Украине вдвое увеличат финансирование программ поддержки ветеранов войны в 2024 году в рамках утвержденного бюджета. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Выделяем 14 млрд грн на то, чтобы обеспечить наших ветеранов необходимыми услугами и поддержкой. Строим новую ветеранскую политику. Полноценно запустим проект "помощник ветерана", на который выделяем почти 4 млрд грн", - указал Шмыгаль.

Он также отметил, что на реабилитацию и психологические услуги будет выделено 2,6 млрд грн. Также предусматривается 6 млрд грн для обеспечения ветеранов жильем.

Видео дня

Кроме того, по словам премьер-министра, в Украине продолжится льготная ипотека для ветеранов в рамках программы "єОселя". По программе "єРобота" будут и дальше предоставляться безвозвратные гранты на ветеранский бизнес.

Помощь ветеранам в Украине - что известно

В октябре сообщалось, что Кабинет министров запустил два экспериментальных проекта для ветеранов и военнослужащих. По словам премьер-министра, первый проект касается социально-психологической помощи, формирования и развития социальных навыков и умений, содействия адаптации и тому подобное. При этом вторым проектом было социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей в воинских частях. Их психосоциальную поддержку, помощь в оформлении документов, в коммуникации с государственной и местной властью.

В ноябре стало известно, что Кабмин усовершенствовал грантовую программу для ветеранского бизнеса. Так, полученные от государства средства можно будет использовать для оплаты аренды нежилых помещений или земли.

Вас также могут заинтересовать новости: