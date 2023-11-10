В Украине вдвое увеличат финансирование программ поддержки ветеранов войны в 2024 году в рамках утвержденного бюджета. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Выделяем 14 млрд грн на то, чтобы обеспечить наших ветеранов необходимыми услугами и поддержкой. Строим новую ветеранскую политику. Полноценно запустим проект "помощник ветерана", на который выделяем почти 4 млрд грн", - указал Шмыгаль.
Он также отметил, что на реабилитацию и психологические услуги будет выделено 2,6 млрд грн. Также предусматривается 6 млрд грн для обеспечения ветеранов жильем.
Кроме того, по словам премьер-министра, в Украине продолжится льготная ипотека для ветеранов в рамках программы "єОселя". По программе "єРобота" будут и дальше предоставляться безвозвратные гранты на ветеранский бизнес.
Помощь ветеранам в Украине - что известно
В октябре сообщалось, что Кабинет министров запустил два экспериментальных проекта для ветеранов и военнослужащих. По словам премьер-министра, первый проект касается социально-психологической помощи, формирования и развития социальных навыков и умений, содействия адаптации и тому подобное. При этом вторым проектом было социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей в воинских частях. Их психосоциальную поддержку, помощь в оформлении документов, в коммуникации с государственной и местной властью.
В ноябре стало известно, что Кабмин усовершенствовал грантовую программу для ветеранского бизнеса. Так, полученные от государства средства можно будет использовать для оплаты аренды нежилых помещений или земли.