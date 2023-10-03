Проекты направлены на оказание социально-психологической поддержки защитникам Украины и их семьям.

Кабинет министров запустил еще два экспериментальных проекта, которые касаются ветеранов и военнослужащих. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, первый проект касается предоставления новой социальной комплексной услуги - формирования жизнестойкости.

"Она включает в себя ряд опций, в частности, социально-психологическую помощь, формирование и развитие социальных навыков и умений, содействие адаптации и прочее. Получить услугу сможет каждый ветеран, его семья или же группа людей", - отметил премьер.

Второй проект - социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей в воинских частях.

"Речь идет о психосоциальной поддержке для укрепления семей, помощи в оформлении документов, помощи в коммуникации с государственной и местной властью. Координатором проекта является Министерство социальной политики", - сказал Шмыгаль.

Политика государства в отношении ветеранов

В начале года премьер Шмыгаль заявил, что в 2023 году появится масштабная программа поддержки ветеранов войны, которая будет включать в себя четыре ключевые потребности. В частности, речь идет об экономической независимости, возможности военной карьеры, обеспечении ветеранов жильем, медицинских услугах.

Одним из таких проектов является Институт помощника ветерана, который сначала запустят в четырех пилотных областях - Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Львовской. Сейчас на 400 запланированных должностей помощников ветеранов уже зарегистрировано 439 кандидатов, больше всего желающих - из Винницкой и Львовской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: