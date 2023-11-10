С 1 января увеличивается прожиточный минимум и минимальная заработная плата.

Верховная Рада вчера, 9 ноября, приняла государственный бюджет на 2024 год.

Согласно тексту законопроекта, в следующем году меняется ряд показателей, включая прожиточный минимум, среднюю и минимальную заработную плату.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум на одного человека в 2023 году составляет 2589 гривен. С 1 января 2024 прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц увеличивается до 2920 гривень. Для основных социальных и демографических групп населения установлены следующие уровни:

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детей в возрасте до 6 лет - 2563 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 грн;

трудоспособных лиц - 3028 грн;

трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, - 2102 грн;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, - 2102 грн;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, - 1600 грн;

лиц, утративших трудоспособность - 2361 грн.

Минимальная и средняя зарплата в Украине

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6700 гривень. Согласно закону О бюджете, в следующем году устанавливается минимальная заработная плата увеличивается:

с 1 января – до 7100 гривень;

с 1 апреля – до 8000 гривень;

Средняя зарплата в следующем году тоже вырастет. На конец текущего года показатель ожидаемого уровня среднемесячной заработной платы на 2023 год в номинальном измерении составит 18 527 гривень.

В 2024 году, с учетом прогноза по более низкому уровню потребительской инфляции, номинальная среднемесячная заработная плата должна составить 21 809 гривень.

Субсидии и индексация пенсий

Всего на социальную защиту в госбюджете - 2024 предусмотрено 469,4 млрд гривен. В частности, на выплату льгот и субсидий в бюджете заложено 49,9 млрд грн для 3,2 млн домохозяйств.

С 1 марта 2024 года ожидается ежегодная индексация пенсий. Ранее правительство анонсировало проведение индексации по-новому, с введением балльной системы, для того, чтобы сделать пенсионные выплаты более справедливыми.

По новой системе будут высчитываться ежемесячные взносы трудоустроенных граждан в Пенсионный фонд учитывая соотношение их зарплаты к средней зарплате по стране. Новация должна уравнять диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно.

Бюджет-2024

Верховная Рада утвердила подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении 19 октября, после чего документ был направлен на дальнейшую доработку в правительство.

2 ноября правительство одобрило проект закона" О Государственном бюджете Украины на 2024 год " ко второму чтению.

В Кабмине подчеркнули, что финансирование сектора безопасности и обороны еключевым моментом проекта госбюджета на следующий год - на него предусмотрено более 1,6 трлн гривень. Социальные расходы планируется покрывать, как и в этом году, за счет международной финансовой помощи.

9 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета Украины на 2024 год.

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