Сумма пособия будет зависеть от категории получателя и количества созданных рабочих мест.

Кабинет министров усовершенствовал грантовую программу для ветеранского бизнеса, благодаря чему полученные от государства средства можно будет использовать для оплаты аренды нежилых помещений или земли. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Теперь за средства гранта можно будет оплатить аренду нежилых помещений или земли. Сумма гранта станет более дифференцированной в зависимости от категории получателя и количества рабочих мест, которые будут созданы. А в целом ветеран сможет получить максимальный грант на сумму 1 миллион гривен, члены его семьи – на сумму до 500 тысяч гривен", - сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что с начала действия ветеранского компонента программы "єРобота" защитникам и их родным уже согласованы гранты на 59 миллионов гривен.

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Программа "єРобота" - что известно

В июне 2022 года правительство объявило о начале реализации нового проекта "єРобота" по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Важным акцентом всех программ в рамках проекта должно стать создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявлений на получение грантов.

В марте 2023 года Кабмин принял постановление о расширении программы безвозвратных грантов "єРобота", которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса.

Речь идет о трех основных направлениях. По первому ветеран может получить 250 тысяч гривен гранта на собственный бизнес при условии создания по меньшей мере одного рабочего места. Второй предусматривает грант в 500 тысяч гривен для члена семьи участника боевых действий при условии создания в новом бизнесе минимум двух рабочих мест. Третье направление - это 1 миллион гривен гранта для участника боевых действий, если он до этого был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как физическое лицо – предприниматель.

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