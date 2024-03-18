Эта бригада пришла на помощь истощенным силам, которые отбивали населенный пункт, а теперь обороняют его.

Работино Запорожской области было самой большой победой украинских сил во время неудачного контрнаступления в 2023 году. Осенью уставшие украинцы окопались и подготовились к неизбежной контратаке России.

Как говорится в материале Forbes, в октябре истощенным украинским бригадам, которые освобождали Работино, пришлось его защищать. Прошло почти полгода, а те же бригады все еще там. Лишь недавно силы начали получать определенное подкрепление в виде 141-й пехотной бригады - одного из новейших боевых формирований Украины.

О 141-й бригаде известно очень мало. Она была сформирована именно тогда, когда в начале июня 2023 года началось украинское наступление. Бригада объединяет шесть стрелковых батальонов, в каждом из которых, вероятно, несколько сотен военнослужащих.

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Лето и осень бригада, очевидно, провела на учениях. Первые доказательства того, что подразделения этого формирования развернулись на поле боя, появились в субботу, когда воины опубликовали видео удара по российской пехоте одним из беспилотников.

141-я прибыла в Работино в критическое время. Украинский гарнизон в разрушенном городе и его окрестностях почти ежедневно отражает российские атаки. Это делают уставшие войска. Более того, с этого направления вывели часть 47 бригады, которую отправили защищать Авдеевку.

В Работино остались 65 механизированная бригада и 82 бригада воздушно-штурмовых войск. Обе бригады находятся в непрерывном боевом состоянии девять месяцев. Весной, когда почва размягчается, единственная танковая рота 82-й бригады пытается удержать свои 71-тонные танки Challenger 2.

141-я бригада, очевидно, прибыла в Работино без новых танков. Создается впечатление, что бригаде не хватает вспомогательных сил - артиллеристов, инженеров и танкистов, - которые делают бригаду механизированной частью.

141-я бригада - это, прежде всего, пехотное формирование. Отсутствие тяжелой техники является напоминанием о том, что после больших потерь во время наступления прошлым летом украинские военные пытаются равномерно оснастить все свои бригады танками, боевыми машинами и артиллерией.

Однако танки, боевые машины и артиллерия на самом деле не являются самыми насущными потребностями Киева. Нужна пехота.

"В основе всего лежит нехватка людей", - сказал один командир батальона The Washington Post в прошлом месяце.

Эту потребность новая 141-я бригада частично может удовлетворить. Эта бригада является частью группировки из трех новых пехотных бригад, которые были сформированы летом прошлого года. Примерно в то же время Киев также сформировал пять, казалось бы, малокомплектных механизированных бригад.

"Хотя 141-я и другие новые бригады могут укрепить украинскую оборону на нескольких участках, их слишком мало, чтобы полностью заменить уставшие и истощенные бригады, которые воевали в наступлении 2023 года. Эти подразделения должны оставаться на передовой, пока политики в Киеве наконец не примут новый закон, который мог бы мобилизовать сотни тысяч свежих военных", - пишет издание.

Ситуация на Запорожском направлении

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский посетил бригады, которые держат оборону на Запорожском направлении .

По словам Сырского, оперативная обстановка в этом районе находится под нашим контролем. Враг продолжает атаковать наши позиции в районах Работино, Вербово, но без особого успеха.

"Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. При таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою", - заявил главнокомандующий ВСУ.

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