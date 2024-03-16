Тяжелее всего было на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки, 15 марта, на фронте между оккупационными войсками и Силами обороны произошло 78 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении было отражено 3 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области. Противник пытался улучшить свое тактическое положение, но не смог.

На Лиманском направлении россияне при поддержке авиации пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Роздоловка в Донецкой области. Было отбито 9 штурмов.

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На Бахмутском направлении украинские защитники сдержали 3 атаки в районах населенных пунктов Андреевка и Клищеевка Донецкой области, а на Авдеевском - аж 26 штурмов в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Первомайское.

"На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского в Донецкой области и Роботино Запорожской области", - добавили в ведомстве.

На Херсонском направлении, захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Они совершили 3 безуспешных штурма позиций наших войск.

Война в Украине - последние новости

По оценке ISW, российские оккупационные войска весной продолжат попытки локальных атак и попытаются подготовиться к новому наступлению этим летом.

Американские чиновники прогнозируют мрачные сценарии, если Украина не получит нужную военную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за сокращения запасов ракет для ПВО воздушные атаки РФ становятся все более смертоносными, а на фронте украинские войска нормируют артиллерийские боеприпасы.

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