Президент подчеркнул, что украинцы переживут любые черные дни, потому что "вместе".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проходит самое страшное испытание в своей истории, и одержит победу.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что 13 марта в госпитале посетил раненых украинских военных.

"Я очень хочу, чтобы мое к ним поздравления "Желаю здоровья" сработало сегодня именно так мощно, как сегодня наши вооруженные силы, которые удерживают ключевые рубежи уже 18 дней", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех украинских медиков, вспомнив названия военных госпиталей по всей стране.

"Мы переживем любые черные дни, потому что мы вместе. Мы всегда защищаем своих и свое. Не за деньги, без принуждения. Не как те, кто пришел к нам, потому что мы украинцы... Мы проходим самое страшное испытание в нашей истории, в нашей жизни. Мы должны держаться, должны бороться. И мы победим. Я знаю это, я в это верю", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее у Зеленского сказали, после чего состоятся новые переговоры между Украиной и Россией. Так, четвертый раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией пройдет после того, как будут наработаны "юридические форматы".

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