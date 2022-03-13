Президент заявил, что при каждом случае он повторяет партнерам за рубежом о том, что они должны делать больше для Украины, потому что это не только для Украины, а для всех в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что Россия не сможет остановиться на одной стране, если будет иметь силы идти дальше.

Как Зеленский заявил в видеообращении, при каждом случае он повторяет партнерам за рубежом о том, что они должны делать больше для Украины, потому что это не только для Украины, а для всех в Европе.

"Зло, которое целенаправленно бомбит мирные города, зло, которое обстреливает даже машины скорой помощи и подрывает больницы, не сможет остановиться на одной стране, если будет иметь силы идти дальше", - отметил он.

Президент рассказал, что сказал об этом на акции в поддержку Украины, которую организовали в Европе.

"Мы сейчас имеем наибольшую в истории Украины поддержку миром наших стремлений и нашей независимости. Можно взять опрос общественного мнения в любой стране – и увидим, что Украина – в лидерах тех, кому симпатизируют, кого поддерживают. А Россия - не просто среди врагов. А даже больший враг, большее зло, чем Северная Корея", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что благодарен гражданам других стран "за эту чрезвычайную поддержку, за понимание нашей борьбы".

"Ибо мы соединены одной мечтой - жить свободно на своей земле. И имеем право на то, что есть у каждого в свободном мире. На безопасное небо, так же как и на собственную землю", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский заявил, что из-за нападения на Украину руководство РФ превращает свое государство в изолированную от мира зону, где будет царствовать бедность и все будет определяться только насилием.

Вас также могут заинтересовать новости: