Наверное, украинской и российской сторонам уже не нужно "просто проводить беседы", отметили в Офисе президента Украины.

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией пройдет после того, как будут наработаны "юридические форматы".

Такие форматы могут быть наработаны в ближайшее время, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "Коммерсанту".

"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра…", - заявил собеседник.

По его словам, наверное, уже не нужно "просто проводить беседы".

"…Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы…", - добавил Подоляк.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля ворвалась в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

Позже между Украиной и Россией прошло несколько раундов переговоров, они завершились безрезультатно.

10 марта советник главы ОП Украины Алексей Арестович говорил, что поведение представителей РФ на переговорах зависит от успехов их войск на поле боя. Арестович утверждал, что россияне стали "скромнее и тише".

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