Украина применила стратегию 'эластичной ленты', и это работает в ее пользу, - AP

Однако, россияне все еще завоевывают позиции вдоль линии фронта и, вероятно, будут продолжать это делать в течение лета.

Украинская огневая мощь улучшилась после того, как США одобрили крайне необходимый пакет военной помощи этой весной, хотя и недостаточно быстро, чтобы остановить российское наступление на востоке Украины.

Как говорится в материале AP, приток западных боеприпасов уменьшил явный дефицит Киева в артиллерии. Впрочем, россияне все еще завоевывают позиции вдоль линии фронта и, вероятно, будут продолжать это делать в течение лета.

Украина все еще держит оборону в Донецкой области. Во время ротаций украинские силы уязвимы к ударам россиян. Оккупанты приближаются к ключевым украинским путям снабжения.

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Киев использовал стратегию "согни, но не сломай", чтобы выиграть время и получить больше западного оружия и боеприпасов. Как рассказали украинские военные и чиновники, Украина смогла воевать с лучше защищенных позиций, уступив незначительную территорию.

Сокращение преимущества России в боеприпасах

На фронт продолжает поступать новое оружие и боеприпасы от США и союзников. Но Украине понадобятся недели, если не месяцы, чтобы полностью пополнить свои исчерпанные запасы.

"Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику. Но мы уже видим результаты. Артиллерийское преимущество России было 7:1 в начале года, но сейчас сократилось до 5:1", - сказал Associated Press первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Чиновник отметил, что для нейтрализации российской авиации Украине нужны по меньшей мере 130 истребителей F-16. Ожидается, что они поступят позже в этом году и в начале следующего.

Снаряды начали поступать в 110-ю бригаду, которая воевала вблизи оккупированного россиянами села Очеретино, сообщил пресс-офицер бригады Иван Секач.

По его словам, новые поступления увеличили запасы подразделения на 75% по сравнению с прошлой зимой, когда поставки были настолько низкими, что военные не имели другого выбора, кроме как отказаться от земли, чтобы спасти жизни солдат. Но их недостаточно, чтобы сдержать продвижение России, и часто это не те крупные калибры, которые больше всего нужны.

"Нам нужно вчетверо больше, чтобы работать без подсчета каждого снаряда и определения приоритетов, во что попасть", - сказал он.

Александр, заместитель командира батальона 47-й бригады, сказал, что бригаде нужно больше противотанковых и зенитных ракет.

"Мы не можем сразу взять все боеприпасы, которые нам дают партнеры, мы их получаем порциями. И сейчас мы не можем накопить то, что нам нужно", - сказал он.

Стратегия "эластичной ленты"

Издание отмечает, что Украина развернула эластичную оборонную стратегию, чтобы выиграть время и вооружиться лучше. Делая мучительный выбор отступить на лучше защищенные позиции, украинские войска могут бороться эффективнее и спасать личный состав, говорят военные.

"Время идет в пользу Украины, и в этом объяснение эластичной ленты: вы можете уступить незначительную территорию и выиграть немного времени. И тогда к концу этого года Украина будет иметь преимущества, которых она никогда раньше не имела", - сказал Дилан Ли Лерк, аналитик исследовательского центра военной разведки IHS Jane's.

Эта стратегия отличается от битвы за Бахмут, где украинские войска понесли большие потери в окончательно бесполезной попытке не уступить. Секач сказал, что гибкость помогла украинским силам противостоять российскому наступлению.

"Нам пришлось распределить наши позиции и логистику также. Сейчас мы делаем это гораздо умнее. Но не сглазьте", - сказал он, отражая беспокойство Украины относительно нынешнего превосходства России на поле боя.

Основное наступление России в Донецкой области сосредоточено на районах вокруг захваченной Авдеевки и города Часов Яр, и она достигает небольших, но стабильных успехов. Если Часов Яр падет, это поставит под угрозу соседние города, скомпрометирует критические украинские пути снабжения и приблизит Россию к ее провозглашенной цели захвата всей Донецкой области.

Сейчас Россия имеет около 650 000 военных в Украине, что почти в пять раз больше, чем два года назад. Российские тактические изменения оказались эффективными. Россияне посылают на штурм волны солдат с разных направлений, чтобы заставить украинские силы тратить больше снарядов. Они стали чаще атаковать ночью, чтобы использовать слабые места и неспособность Украины эффективно контратаковать. Также оккупанты нередко атакуют в украинских касках, чтобы запутать операторов беспилотников.

Плотная сеть РЭБ вдоль линии фронта снизила эффективность украинских ударных беспилотников.

"Россияне точно будут продолжать иметь незначительные успехи в ближайшее время", - сказал Секач.

Опасность все же сохраняется

Украинские командиры заявили, что улучшенное нацеливание России на украинские пути снабжения дает ожидаемый эффект.

"Они понимают, что нам оказывают новую помощь, и они усилили свои удары, и это влияет на наше материально-техническое обеспечение", - сказал "Ниндзя", солдат 28-й бригады в Бахмуте.

Атаки на боеприпасы подразделения "Ниндзя" были настолько частыми, что водителям приходилось постоянно менять расписание.

"Нужно прекрасно знать дорогу, каждую воронку, чтобы позволить водителю с ночным видением быстро ехать, заезжать, разгружаться и выходить", - сказал он.

Бригады вынуждены были применять новую тактику снабжения. Для доставки боеприпасов в другие зоны боевых действий можно использовать обычные грузовики, но в районе Часового Яра и Авдеевки нужна бронетехника и грамотно очерченные маршруты.

"Если раньше бронетехника доставляла боеприпасы два-три раза в день, то сейчас они обычно делают это только раз в день", - говорит "Ниндзя".

Смертоносные ротации

Улучшение российской тактики стоит жизней украинских воинов, особенно в нестабильные часы между ротациями войск. Россия стала более искусной в нанесении ударов во время этих периодов, когда линии обороны слабые. Одно подразделение в районе Часового Яра сообщило, что четверть его потерь приходится на транспортировку войск на передовые позиции и с них.

Командир подразделения "Котики" с позывным "Тор", сказал, что российские беспилотники делают невозможным маскировку особенно крупных перемещений войск в Часовом Яру.

"Весь день и ночь они летают в небе и наблюдают за нами, невозможно двигаться, чтобы не быть замеченным", - сказал он.

Солдатам иногда негде спрятаться и сменить позиции из-за постоянных российских бомбардировок. Часто им приходится пробегать полкилометра или больше под открытым небом, чтобы найти укрытие.

Наступление РФ в Харьковской области - последние новости

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8 июня президент Владимир Зеленский заявил, что армии РФ не удалось реализовать Харьковскую операцию, и это весомый результат ВСУ.

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