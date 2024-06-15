Большая часть бомбардировщиков и истребителей перешли на Волчанск.

Российские оккупационные войска изменили тактику использования управляемых авиабомб на фронте.

"На нашем направлении ощущается, например, уменьшение количества КАБов. Если раньше, когда была Авдеевская кампания врага, КАБов могло быть 30, 40, 50, 60 за сутки, на сегодня они могут давать 10-15 КАБов или максимум 20 в течение всего дня. Это намного меньше, чем было раньше. И наши ребята на позициях это чувствуют", - рассказал инструктор 1-го батальона 47-й бригады "Магура" Вооруженных сил Украины Олег Чаус (позывной "Азимут") в эфире Radio NV.

По его словам, КАБы вражеских войск стали также более управляемыми. Теперь они могут делать определенный маневр в воздухе и заворачивать на позиции наших военных. В частности, эти бомбы могут пролететь посадку, развернуться и попасть прямо в посадку.

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Кроме того, военный заявил об уменьшении количества КАБов на покровском направлении. Это связано с попыткой наступления России в Харьковской области.

"Когда у нас было максимальное количество КАБов, там их было меньше. И сейчас они перешли большим количеством бомбардировок в ту сторону, а у нас осталось меньше. Мы осознаем, что у них нет такого количества профессиональных пилотов и такого количества самолетов, которые бы могли одновременно, в том же темпе и ритме держать бомбардировки нашей территории и бомбардировки территории Харьковской области. Поэтому нам кажется, что просто большинство пилотов, большая часть бомбардировщиков и истребителей перешли на Волчанск, а у нас осталось определенное количество, которое имело какое-то задание каждый день, и оно это выполняет", - пояснил Чаус.

Российские КАБы

В марте УНИАН сообщал, что Российская Федерация возобновила производство стандартных авиационных бомб - 1,5 и 3 тонны. Такие бомбы должны компенсировать проблемы с артиллерией на фронте.

Руководитель авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что у нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных свободнопадающих.

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