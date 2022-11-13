Воздушную тревогу объявили после 9 утра 13 ноября, украинцев призвали идти в укрытия.

В воскресенье, 13 ноября, после 9 утра по всей материковой части Украины объявили воздушную тревогу. Все - из-за активности вражеской авиации на территории Беларуси.

Украинцев призвали немедленно пройти в укрытия и находиться там до отбоя тревоги. Как свидетельствует карта, вся Украина "покраснела" из-за угрозы с воздуха.

Проект "Беларускі Гаюн" в своем Телеграмм-канале сообщил, что из Мачулищей в юго-западную сторону вылетел Миг-31К, который может переносить ракеты "Кинжал". А из Барановичей 10 минутами раньше взлетел истребитель.

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"09:12. Мачулищи. Взлет Миг-31К с бортовым номером RF-92333. Направление - юго-запад. 09:02. Барановичи. Взлет истребителя", - говорится в сообщении.

Ранее беларуская разведка зафиксировала в Беларуси на аэродроме Мачулищи возле Минска два российских самолета МиГ-31 и контейнер, который вероятно используют для хранения гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Российские ракеты "Кинжал": что известно

Х-47м "Кинжал" - гиперзвуковая аэробалистическая ракета. Ее скорость после сброса превышает скорость звука в 10 раз. Способна маневрировать на всей траектории полета, а также поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.

Носителями таких ракет являются истребители-перехватчики МиГ-31к. Наша ПВО не может перехватить ракеты "Кинжал", поэтому при возможном их запуске объявляется масштабная воздушная тревога.

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