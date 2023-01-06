"Тревожным" утро стало для востока Украины и Николаевской области.

Обновлено 09:46. Отбой тревоги и Николаевской области. Сейчас сирена нигде не звучит.

Утром 6 января утро для ряда восточных областей началось с воздушной тревоги. Сейчас она охватила восток Украины и распространяется на юг.

Как сообщают мониторинговые сайты, причина объявления тревоги - активность вражеской авиации в оккупированном Крыму. В подтверждение этого Телеграмм-канал "РИА Мелитополь" публикует кадры, на которых видна активность вражеской авиации.

Видео дня

"Из Мелитополя видна активность авиации России, в сторону Херсонской области. Вероятнее всего, из-за этого во многих областях сейчас воздушная тревога",- сообщает тг-канал "РИА Мелитополь".

Сообщается, что сейчас в Херсоне слышны громкие взрывы, местные паблики публикуют кадры, на которых видны пожар и дым.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:26 утром 06.01.2022

Сейчас "покраснел" восток Украины, среди южных областей "тревожная" Николаевская.

Обновлено 09:36. Сейчас воздушная тревога на востоке Украины отменена, сирена звучит только в Николаевской области.

Когда Россия нанесет массированный удар по Украине - даты

Российские войска готовятся к нанесению нового массированного ракетного удара по Украине, предположительно, 6-7 января, рассказала представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Военный эксперт Александр Коваленко сообщает, что следующий массированный ракетный удар по Украине (70-80 и более ракет) Россия может нанести не ранее 10 января. На Рождество, 7 января, россияне тоже могут попытаться передать "поздравления", но только ограниченным потенциалом – 50-60 ракет, поскольку их накопительный потенциал составляет всего 5-7 ракет в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: