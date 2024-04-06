Сейчас украинские дроны развивают дальность на расстояние более 2500 км, отметил Анатолий Храпчинский.

Может ли Украина, с учетом успехов в разработке собственной линии дронов, полностью положиться на это дальнобойное оружие, отбросив вариант крылатых ракет. Например, немецких Taurus, которые до сих пор колеблется дать Киеву Шольц.

Вопрос в эфире Espreso прокомментировал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, занимающий должность заместителя гендиректора компании, специализирующейся на РЭБ.

По его мнению, разработка ряда дальнобойных БПЛА действительно развязала Украине руки в вопросе атаки стратегических объектов РФ, размещенных на ее материковой территории. В то же время на 100% закрыть дронами потребность в ракетах не удастся.

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Сейчас Киев создает БПЛА, которые могут развивать расстояния более 2500 км, нести различные типы нагрузки. "Украина смогла разработать целую линейку БПЛА, которые могут летать на разные расстояния и выполнять различные миссии, начиная от разведывательных и до ударных, даже со сбросом... Это существенно улучшает наши возможности", - сказал он.

В то же время некоторые крылатые ракеты умеют работать на дронах с дальностью полета до 3000 км.

"К тому же, сами ракет могут летать на расстояние до 3000 км. То есть мы говорим об асимметричных действиях на территории противника на таком большом расстоянии", - сказал Храпчинский.

Именно поэтому потребность Украины в ракетах нельзя игнорировать, подчеркнул эксперт. По его мнению, государство должно воевать с Россией железом, а не людьми.

"Надо вводить новую философию в Вооруженные силы, считать цифрами... Мы понимаем, что можем потерять дрон, который, например, стоит 300 тысяч долларов, но при этом мы уничтожаем вражеской техники на несколько млрд долларов. Понимание должно быть прагматичным", - подчеркнул он.

Украина создала новые дроны - они игнорируют действие РЭБ

В ноябре 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил: Украина создала первый отечественный дрон Backfire, способный игнорировать действие российских РЭБ. Еще тогда с этими "птицами" ВСУ реализовали 50 успешных миссий, сказал чиновник.

Недавно об эффективности наших дронов также рассказал представитель Главного управления разведки. Он заявил, что украинский дрон-разведчик "Сич" творит чудеса с Россией - залетает на расстояние до 200 км (ударная дистанция - 50 км), игнорирует действие РЭБ РФ, и уничтожает то, что надо.

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