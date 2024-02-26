Отечественный дрон залетает в тыл оккупантов на десятки километров, отметили в ГУР МО Украины.

Украинские беспилотники сейчас в центре внимания. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что ВСУ эксплуатируют на поле боя ударно-разведывательный беспилотник "Сыч" украинского производства достаточно длительное время и с его помощью уже уничтожено техники российских оккупантов на "кругленькую" сумму.

"Это очень удачная украинская разработка. Сначала была представлена как разведывательный дрон, позже - модифицированный и используется эффективно как ударно-разведывательный. Украинские спецназовцы, операторы спецподразделений эффективно используют "Сыч" для того, чтобы уничтожать силы и средства, технику противника, в частности, бронетехнику, живую силу", - рассказал Юсов в эфире телемарафона.

По данным Юсова, только операторы ГУР и спецназовцы с помощью беспилотников "Сыч" уничтожили вооружения и военной техники оккупантов на более 100 млн долларов. Речь идет, например, о бронетехнике вместе с личным составом, различных дорогих образцах техники, из которых каждая единица может стоить 10 млн долларов. Среди ценных уничтоженных образцов есть, в частности, автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель". "Уничтоженная вражеская техника означает сохранение жизней украинцев", - подчеркнул Юсов.

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Он рассказал, что дальность полета "Сыча" как разведчика - до 200 км, в ударном режиме этот дрон может работать в тылу противника на глубине до 50 километров.

"Это очень существенное расстояние, которое помогает отодвигать и уничтожать врага. Этот дрон является устойчивым к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы, и он уже много уничтожил различных РЭБов", - добавил представитель ГУР.

Юсов также говорит, что сейчас идет подготовка соответствующих операторов, в частности, в ГУР таких специалистов хватает - есть подготовленные экипажи и инструкторы. "Все, что нужно сейчас, - это больше "Сычей", - подчеркнул Юсов.

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Как сообщал УНИАН, Андрей Юсов заявил, что для российских оккупантов во временно оккупированном Крыму уже готовятся сюрпризы. По его словам, меры будут иметь комбинированный характер, речь идет не только об одном инструменте - отдельно морские дроны или отдельно БПЛА. Это будет "комплексный сюрприз для оккупантов".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорил, ликвидация построенного россиянами Крымского моста через Керченский пролив на самом деле может сильно повлиять на ситуацию на материковой части юга украинского государства.

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