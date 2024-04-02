По словам евродепутата, если партнеры не обеспечат достаточную противовоздушную оборону Киева, "у нас может быть 20 миллионов украинских беженцев".

Депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель прокомментировала затягивание с передачей дальнобойных ракет Taurus Украине и раскритиковала позицию немецкого канцлера Олафа Шольца в этом вопросе. Об этом она рассказала в интервью "24 Каналу".

"Я не знаю, что делать в ситуации с позицией Шольца. Не знаю. Он как тот осел, загнанный в угол. Ты можешь тянуть, тянуть и тянуть его, и чем больше ты тянешь, тем упрямее он становится".

Она отмечает, что иногда кажется, что в Германии "просто игнорируют факты".

Видео дня

"Независимо от того, что ты видишь собственными глазами, слышишь собственными ушами и что ты привозишь в Германию, этим людям просто безразлично", - отмечает она.

По словам евродепутата, если партнеры не обеспечат достаточную противовоздушную оборону Киева "у нас может быть 20 миллионов украинских беженцев. Никто же не хочет жить под российской оккупацией".

Поэтому, убеждена она, этого понимания должно хватить, чтобы сделать все, чтобы Украина могла защитить себя и чтобы она могла освободить свою территорию. И почему канцлер Германии до сих пор отказывается от этого и придумывает всевозможные отговорки - непонятно.

Ракеты Taurus для Украины

Официальный Киев давно подал запрос Германии о ракетах Taurus, однако Бундестаг медлит с предоставлением дальнобойного оружия. Дискуссии об этих ракетах украинцы слышат не первый месяц.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что Украине во время полномасштабной войны против россиян серьезно помогут немецкие крылатые ракеты Taurus, которые имеют большую дальность. Такое ракетное оружие значительно усилит украинское государство.

А министр экономики Германии Роберт Хабек призвал оппозиционеров идеи передать Украине немецкие ракеты Taurus задуматься над тем, сидит ли Путин сложа руки, пока мир ругается.

Вас также могут заинтересовать новости: