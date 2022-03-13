Правительство внедряет план поддержки посевной кампании и будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы.

Как он заявил в видеообращении, правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров.

Речь идет о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д.

"Сейчас балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем. Поэтому правительство внедряет план поддержки посевной кампании, которая должна уже вскоре стартовать там, где это возможно", - отметил премьер.

По его словам, сегодня правительство утвердило решение, которым государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

Также аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% суммы привлеченных ими кредитов.

"Это позволит нашим фермерам получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае потери урожая они не обанкротятся", - уточнил Шмыгаль.

Напомним, в Украине будет создано резерв продовольствия, будет осуществлен выкуп зерна и других запасов в объемах годового потребления всей страной за средства государственного бюджета.

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