В частности, будет осуществлен выкуп зерна и других запасов в объемах годового потребления всей страной за средства государственного бюджета.

В Украине будет создан резерв продовольствия, будет осуществлен выкуп зерна и других запасов в объемах годового потребления всей страной за средства государственного бюджета.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении.

"Также мы создаем резерв продовольствия. Государство осуществит выкуп зерна и других запасов в объемах годового потребления всей страной за средства государственного бюджета. Это позволит нам обеспечить страну достаточным количеством продуктов питания. Продолжаем расширять перечень критического импорта", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство также поддерживает работу критической инфраструктуры и делает все, чтобы армия и тыл были как можно лучше обеспечены.

"Мы формируем новые резервы и аккумулируем ресурсы, чтобы наша армия была обеспечена всем необходимым и для обороны, и для дальнейшего освобождения оккупированных территорий. Вчера состоялся очередной аукцион по продаже военных облигаций на 6,6 млрд грн. Также Национальный банк Украины принял решение о выкупе военных облигаций правительства еще на 20 млрд грн", - отметил глава правительства.

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