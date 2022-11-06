Эксперт предположил, что существуют некие договоренности, о которых может не знать общество.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы обещал западным партнерам не воевать с Россией за Крым, что вопрос освобождения оккупированного полуострова будет решаться дипломатическим путем.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, об этом недавно рассказал посол Франции в Украине, отвечая на вопрос об освобождении захваченных украинских территориях.

"У меня тоже складывается впечатление, что существуют какие-то договоренности по линии Минских соглашений, – заявил он. – Хотелось бы услышать от наших официальных лиц, что мы будем отвоевывать, что мы собираемся отложить в долгий ящик до переговорного процесса… Почему на западе есть обещания президента, о которых не знает общество?".

При этом Жданов отметил, что в 2015 году российские войска построили укрепленную линию обороны вдоль административной границы между Крымом и материковой Украиной:

"Они создали укрепрайон и все восемь лет на этом укрепрайоне несли боевое дежурство. Там на ротационной основе менялись войска".

Когда ВСУ освободят Крым: прогнозы экспертов

Военный обозреватель Денис Попович, оценивая шансы ВСУ в ближайшее время освободить от российских оккупантов Донбасс и Крым, заявил, что это перспектива "несколько отдаленная".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что полноценная операция ВСУ по деоккупации временно оккупированного Россией Крыма начнется в 2023 году.