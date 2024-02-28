Во время атаки была уничтожена 1 важная цель, но Генштаб не дал уточнения.

Ракетные войска Украины обнаружили и ликвидировали одну важную цель российской армии. Об этом заявил Генштаб ВСУ вечером 28 февраля без уточнения, о чем именно идет речь.

В то же время в сводке отмечается, что за боевые сутки был атакован 1 пункт управления, 1 район дислокации личного состава войск РФ и техники. Среди уничтоженного перечисляется: 4 артиллерийских средства, 1 средство противовоздушной обороны, 1 станция РЭБ

В то же время украинская авиация нанесла удары по 7 районам дислокации сил РФ в Украине.

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"В целом враг нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - добавил Генштаб.

Там огорчили, что в результате атак страны-террориста есть погибшие, а также раненые среди гражданских. Разрушениям подверглись многоэтажные дома, частное жилье, церковь, а также объекты инфраструктуры, указало ведомство.