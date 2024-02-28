Враги потеряли много живой силы во время штурмов села Ласточкино и Авдеевки, поделился защитник Украины.

В центре внимания потери России в войне против украинцев. Стало известно, что в селе Ласточкино (Донецкая область) при одной атаке ликвидировали до 40 оккупантов при нулевых потерях в Силах обороны Украины.

Во время штурмов Авдеевки и села Ласточкино российские оккупанты имели огромные потери, они шли по трупам тех, кто воевал с ними рядом. Об этом сказал младший сержант батальона беспилотных авиационных комплексов 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Анатолий Никитин в эфире "Киев24".

Он рассказал, что было два "наката" на Ласточкино. "В первый раз атака завершилась 40 убитыми со стороны врага, с нулем потерь со стороны 3-й штурмовой бригады и смежников, вторая атака была - 37 "двухсотых" (уничтоженных, - Ред.) со стороны россиян, и опять же с нулем у нас", - сообщил Никитин.

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Он отметил, что потери россиян во время штурмов Авдеевки и села были очень большие, но они с этим не считаются. "То, что видели мы во время атаки именно на Авдеевских дачах, то россияне теряли там огромное количество пехоты. Просто огромное, они просто шли по своим, несмотря ни на что", - рассказал Никитин.

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Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины на Авдеевском направлении выбрали новую линию обороны - речь идет о каскаде водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичи.

Кроме того, стало известно, что штурмовые группы армии РФ были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка, враг пытался продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.

Ранее Силы обороны Украины отошли из населенного пункта Ласточкино Донецкой области. Перед тем также воины вышли из Авдеевки, которую россияне пытались взять под контроль на протяжении многих лет. Стоит отметить, что противники добились определенных "успехов" на Донбассе ценой огромных потерь и на фоне того, что в наших войсках возник "снарядный голод".

Стоит отметить, что общие потери России на 28 февраля 2024 года в живой силе составляют примерно 412 610 противников.

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