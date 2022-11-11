Пожертвовать средства можно через платформу UNITED24.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал сбор средств на первый в мире флот морских боевых дронов. Планируется приобрести 100 образцов, а стоимость одного из них — 10 миллионов гривен. Пожертвовать деньги можно через фандрейзинговую платформу UNITED24.

"Каждую пятую ракету Россия запускает с кораблей. Важно максимально защитить украинские города и акватории от обстрелов. Поэтому собираем средства на 100 морских дронов украинского производства. Они могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Маленькие и быстрые, дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью сотни миллионов долларов", — написал в своем официальном Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За сегодня, 11 ноября, планируется собрать деньги на 10 дронов, то есть 100 миллионов. Эти беспилотники — секретная украинская разработка. В стоимость одного аппарата входят дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия вражеских средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью. А также — наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных. Отдельно Федеоров намекнул на "несколько сюрпризов" для врага, которые идут в комплекте с дроном.

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Министр цифровой трансформации напомнил, что похожие беспилотники применялись во время атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе. Именно с их помощью был поврежден флагман "Адмирал Макаров". После этого Россия потеряла безоговорочное преимущество в акваториях Черного моря.

Сбор средств с помощью платформы UNITED24

Как сообщил Зеленский, люди из более чем сотни стран пожертвовали $220 миллионов с момента запуска UNITED24 в начале мая.

"Для Украины покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, в частности очень эффективна Armtrac, десятки скорых, которые уже работают в прифронтовых районах", — рассказал президент.

За месяцы существования платформа обзавелась множеством амбассадоров среди известных людей. В список входят футболист и тренер Андрей Шевченко, американская музыкальная группа Imagine Dragons, креативный директор Дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американский актер Марк Хэмилл, Барбара Стрейзанд, а также украинский футбольный клуб "Шахтер" (Донецк), американский астронавт Скотт Келли и боксер Александр Усик.

Историк Тимоти Снайдер тоже стал амбассадором UNITED24. Он начал собирать средства на "ловца" иранских дронов-камикадзе "Шахед-136".

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