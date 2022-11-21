"Укроборонпром" наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мины калибра 120-мм.

"Укроборонпром" поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы. Государственный концерн также показал "украинскую ярость" для оккупантов - 152-мм снаряды.

"Вот они, 152-мм нашей, украинской ярости. Уже вскоре по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много", - говорится в сообщении государственного концерна в Facebook.

Недавно "Укроборонпрому" удалось наладить серийное производство боеприпасов 122 и 152-мм.

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"Укроборонпром" наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мины калибра 120-мм. Средства поражения прошли успешные испытания и изготавливаются по технологии НАТО. Уже не первый месяц. Рассредоточено, на различных мощностях, в том числе стран-партнеров", - рассказывали в государственном концерне.

Как сообщал УНИАН, в сентябре стало известно, что "Укроборонпром" совместно с одной из стран НАТО строит боеприпасный завод.

Украинское вооружение на фронте: основные подробности

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