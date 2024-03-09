Положение Украины будет продолжать ухудшаться, тогда как у России будет возможность продвигаться на фронте.

Военный эксперт Дара Массикот из Фонда Карнеги исследовала текущую ситуацию на фронте в Украине и спрогнозировала вероятность плохого развития событий для Сил обороны.

Как она рассказала Foreign Affairs, у ВСУ заканчивается время для получения необходимого количества боеприпасов и военной техники. В то же время Россия мобилизовала свою экономику, расходует запасы старой техники и налаживает поставки снарядов.

По словам Массикот, Россия не является ослабленной, как часто говорят на Западе. Она все еще остается опасной и состоит из мобилизованных с разным уровнем подготовки. Об этом свидетельствуют наступательные действия, которые начались в конце зимы 2024 года и, по ее прогнозу, затянутся до этого лета.

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"Без увеличения военной помощи Запада и серьезных изменений в стратегии Киева положение Украины на поле боя будет продолжать ухудшаться, пока не достигнет переломной точки, возможно, до этого лета", - считает эксперт.

Она считает, что у России достаточно человеческих ресурсов и силовых мер, чтобы вести длительную войну. Зато Украина имеет недостаток солдат, который не может пополнить. Массикот также спрогнозировала, где могут дальше активизироваться россияне, если западные союзники не предоставят нужный объем помощи.

По ее мнению, оккупационная армия может продвинуться к Покровску в Донецкой области, будет угрожать Краматорску и Славянску. Также могут усилиться давление в Запорожской области и бои в районе Орехова. Там равнинная местность, что может облегчить бои для врага.

"Долгосрочная слабость российской армии не будет иметь значения, если Украина не будет поддержана в этом году. Если Запад, в частности США, не хочет, чтобы линия фронта в Украине продолжала изгибаться или ломаться, он должен срочно одобрить помощь. И если Киев хочет продолжить свои усилия, ему придется сделать трудный выбор относительно того, как создать больше рабочей силы. Время уходит", - резюмировала эксперт свой тревожный прогноз.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 8 марта, на фронте между Силами обороны и оккупационной армией состоялось 63 боевых столкновения.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. В то же время ракетные войска поразили 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 3 станции РЭБ, среди которых две Р-330Ж "Житель", 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" и 1 склад боеприпасов.

Командующий ВСУ раскрыл важный участок, на котором бушуют две трети боев со всего фронта. Речь идет о Таврическом направлении.

По состоянию на сегодня армия России в Украине потеряла 423 160 военных 850 из которых - за прошедшие сутки.

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