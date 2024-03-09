Они уничтожили 3 станции РЭБ, среди которых две Р-330Ж "Житель", 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек".

За прошедшие сутки, 8 марта, украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, ракетные войска поразили 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 3 станции РЭБ, среди которых две Р-330Ж "Житель", 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" и 1 склад боеприпасов.

В то же время захватчики нанесли 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершили 113 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

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Авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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За прошедшие сутки, 8 марта, на фронте между Силами обороны и оккупационной армией состоялось 63 боевых столкновения. Наибольшее давление противник оказывал на Новопавловском направлении, там было 22 штурма за сутки.

Армия России в Украине 8 марта потеряла 850 человек, пересекая границу общей статистики до 423 160 военных.

В российском Таганроге беспилотники, по предварительным данным, попытались атаковать территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева.

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