Новоизбранный президент США Дональд Трамп утверждает, что за один день может остановить российское вторжение в Украину, и вскоре он сможет это доказать. Это не невозможно - все зависит от того, какой это будет день. Но Трамп и его команда должны определить, что именно будет означать победа или поражение в Украине, ведь удовлетворение требований Москвы означало бы историческое поражение, что создаст глубокие проблемы для Европы, США и, вероятно, Тайваня, не говоря уже об Украине. Об этом говорится в материале Марка Чампиона, колумниста ведущего американского издания Bloomberg.

"Трампу стоит направить в Украину компетентного посланника, чтобы понять, почему украинцы так противостоят быстрому прекращению огня "любой ценой", и почему сотрудничество с Киевом отвечает интересам США. А как только такой посланник туда прибудет, я бы посоветовал ему сразу отправиться в шахту, которую я недавно посетил вблизи Покровска, города на востоке Донбасса, ставшего одной из самых горячих точек войны", - пишет Чампион.

Он указывает: "Покровскуголь" - единственное в Украине предприятие, которое добывает коксующийся уголь - важный компонент, используемый в процессе производства стали, которая обеспечивает оборонную промышленность Украины и будет жизненно важной для восстановления страны после войны.

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"Одна из трех шахт находится менее чем в семи километрах от линии фронта. Если она прекратит работу, украинские металлургические компании будут вынуждены импортировать коксующийся уголь, который Евросоюз относит к критически важному сырью. Подорожание угля сделает около 50% нынешнего производства стали в стране неконкурентоспособным", - указывает издание.

Издание предупреждает: поспешное "прекращение огня" без анализа последствий, на котором могут настаивать в Белом доме, грозит еще большим укреплением России, и ее дальнейшей экспансией, ведь Украина имеет множество ценных ресурсов, которые нельзя передавать кремлю.

"Предложения, звучащие в Вашингтоне, - такие как линия прекращения огня под контролем европейских миротворцев и отказ Украины от членства в НАТО на 20 лет в обмен на американское оружие - содержат элементы, которые являются недоработанными и преждевременными. Украина имеет месторождения природного газа (с огромными хранилищами для его хранения), лития, редкоземельных элементов, титана и урана, не говоря уже о коксующемся угле в Покровске. При условии урегулирования, гарантирующего настоящую безопасность, Украина могла бы стать бэк-офисом для Запада, а также маршрутом для сокращения цепей поставок в эпоху деглобализации", - подчеркивает Bloomberg.

Именно поэтому, некоторые территориальные вопросы должны обсуждаться во время любых мирных переговоров, отмечает издание.

"Коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины. Для улучшения инвестиционного климата украинские морские порты и река Днепр также должны быть защищенными от нападений и открытыми для бизнеса, отмечает Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital, крупнейшего инвестбанка Украины: для этого российские войска должны оставить Кинбурнскую косу. Запорожскую атомную электростанцию также следует вернуть Украине - как из соображений безопасности, так и учитывая ее шесть гигаватт мощности", - перечисляет Bloomberg.

Однако, по словам Фиалы, самое важное - что "война должна закончиться, и должны быть гарантии безопасности, что она не повторится в ближайшем будущем". Если это произойдет, Украина может оказаться в лучшем положении, чем до войны. Она будет иметь почти беспошлинный доступ к рынкам ЕС и процесс вступления, который может трансформировать как экономику, так и государство.