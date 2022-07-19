Как отметил эксперт Олег Жданов, враг продолжает вести разведку из Приднестровья и передавать координаты целей для ракетных ударов по Одессе.

Украина может одной спецоперацией решать вопрос о наличии российских войск на территории непризнанного Приднестровья.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов во время информационного телемарафона.

По его словам, сейчас вряд ли может открыться новое направление атак на Украину из Приднестровья. Единственное, что может осуществляться с территории Приднестровья, это аэроразведка наших территорий.

"И даже Российская Федерация уже это поняла, что без усиления, без увеличения численности группировки войск в Приднестровье делать какие-то движения в плане военных действий или конфронтации не стоит. Потому что у нас есть гораздо больше сил, и мы можем просто одной операцией решить вообще вопрос существования группы российских войск на территории Приднестровья. Если нас попросит об этом та же Молдова. Поэтому они просто ведут разведку, к сожалению, и могут передавать координаты целей для ракетных ударов по Одессе", - сказал Жданов.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 июня президент Молдовы Майя Санду заявила, что сейчас не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска.

Она отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы сдерживать Приднестровье от создания угрозы для мира и безопасности Украины. По словам Санду, компетентные органы Молдовы следят за ситуацией и если что-то будет вызывать обеспокоенность, это будет обсуждаться и будут приниматься меры, а также об этом будет доноситься информация в Киев.

С тем украинская разведка сообщила, что в так называемой "ПМР" мужчин агитируют подписывать контракты с Вооруженными силами России. На предприятиях проводятся специальные собрания, а в центрах занятости безработным в первую очередь предлагают вступать в ряды ВС РФ.

Как писал УНИАН, по словам Гуменюк, вся деятельность подразделений Приднестровья на границе - имитация для отвлечения внимания.

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