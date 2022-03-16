Владимир Мединский заявил, что среди обсуждаемых вариантов фигугрирует принцип нейтрального демилитаризованного государства, при этом имеющего собственную армию.

Представитель РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что стороны наметили компромисс в некоторых пунктах, в частности – в вопросе "демилитаризации", на которой настаивает Кремль.

"Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом", - сказал Мединский.

Этот статус предполагает неучастие стран в каких-либо военных организациях и блоках, но при этом сохранение собственной армии и военно-морского флота.

Разница между "внеблоковым статусом" и "нейтральным" заключается в том, что если первый является самоопределением государства, которое не требует международно-признанного документального закрепления, то нейтральный статус – международно-правовой, которым одни государства (международные организации) наделяют другие.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что на переговорах появились "конкретные абсолютно формулировки", которые близки к согласованию. По его словам, статус Украины всерьез обсуждается в увязке с гарантиями безопасности для Киева и других стран.

Подтверждения или опровержения слов Мединского и Лаврова со стороны Давида Арахамии и Михаила Подоляка пока не прозвучало.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах украинской делегации с представителями РФ звучат более реалистичные позиции, но для того, чтобы решения были в пользу Украины, нужно еще время.