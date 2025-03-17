Ночная атака украинского беспилотника была направлена на энергетические и другие объекты в Астраханской области РФ.
В результате атаки один человек получил ранения и начался пожар, заявил губернатор российского региона Игорь Бабушкин. При этом чиновник не стал уточнять, какой объект загорелся.
Как обычно, иновник использовал формулировку о падении обломков дрона на объект.
"При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий", - написал Бабушкин.
Атаки на объекты в Астраханской области РФ
3 февраля стало известно, что астраханский газоперерабатывающий завод остановил работу из-за атаки дронов. Напомним, что этот завод - один из крупнейших газохимических комплексов мира.
Позже в этот же день в Генштабе ВСУ подтвердили успешные атаки на Астраханский газоперерабатывающий завод и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.
В частности, подразделения Сил специальных операций ВСУ и СБУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод.