Также стало известно об одном пострадавшем.

Ночная атака украинского беспилотника была направлена ​​на энергетические и другие объекты в Астраханской области РФ.

В результате атаки один человек получил ранения и начался пожар, заявил губернатор российского региона Игорь Бабушкин. При этом чиновник не стал уточнять, какой объект загорелся.

Как обычно, иновник использовал формулировку о падении обломков дрона на объект.

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"При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий", - написал Бабушкин.

Атаки на объекты в Астраханской области РФ

3 февраля стало известно, что астраханский газоперерабатывающий завод остановил работу из-за атаки дронов. Напомним, что этот завод - один из крупнейших газохимических комплексов мира.

Позже в этот же день в Генштабе ВСУ подтвердили успешные атаки на Астраханский газоперерабатывающий завод и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

В частности, подразделения Сил специальных операций ВСУ и СБУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод.

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