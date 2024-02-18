Туда бросали достаточно резервов для защиты, указал Роман Костенко.

Мобилизация в Украине идет плохо, это факт, однако это не оправдание для Авдеевки. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

Его ведущая Власта Назур упомянула о своем недавнем общении с бывшим заместителем начальника Генштаба Игорем Романенко, который заявил, что сегодняшняя ситуация с Авдеевкой - это результат провальной мобилизации, но нардеп с таким мнением не согласился.

"Я не думаю, что это главное. То, что мобилизация идет плохо, это факт, мы об этом уже неоднократно говорили. То, что есть проблемы, то, что завалили работу ТЦК, это также есть проблема. Но является ли это прямым следствием того, что в Авдеевке произошло? Нет. Потому что туда бросали достаточно резервов. Там была и 110-я [бригада], там была и 3-я штурмовая, и другие подразделения", - акцентировал Костенко.

По его словам, "зерно зла" кроется в другом: России удалось создать на Авдеевском направлении численное превосходство в армии, оружии и авиации. "Использовал (враг - УНИАН) свою авиацию достаточно успешно, выбил нас", - констатировал нардеп.

В то же время он заявил, что для асимметричной войны с РФ, Украина должна сосредоточиться на мобилизации молодежи. И не просто на "голой мобилизации", а на мотивации, чтобы у украинцев было желание идти на войну. "Я говорю о том, что каждый солдат для нас важен. Но именно для асимметричной войны, для технологической, лучше подходят молодые", - уточнил он.

Лучше всего здесь сработает точечный подход к мобилизации, считает Костенко. По его мнению, эффективность такого подхода и то, кто именно нужен в армии, прекрасно понимают те, кто уже сейчас воюет.

Украина не может мобилизовать 500-700 тысяч украинцев, а потом не знать, что с ними там делать, подчеркнул он.

Костенко считает - что Авдеевку могли бы спасти F-16

Костенко во время общения с Властой Назур также уточнил, что Украина могла бы защитить Авдеевку, если бы имела на вооружении истребители F-16. Отсутствие современной авиации не позволяет достичь паритета в небе.

Именно это сыграло ключевую роль на Авдеевском направлении: там ВСУ даже не имеют возможности вовремя фиксировать самолеты РФ радарами, пояснил он.

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