Бойцы 3 ОШБр, окровавленные, записали сообщение нации.

В тотальном аду Авдеевки, после отхода с позиций, бойцы третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ записали обращение к украинцам из окопов.

Некоторые из них во время записи ролика были окровавлены. Видео к нации опубликовал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в социальных сетях.

Все началось с традиционного: "Україна понад усе". Далее военные сказали несколько слов тем, кому собирать клубнику в Польше "милее" войны.

"Вот наша компания, которая уезжала. Пацаны герои, вот так, бл**ь, они выглядят... Мальчики по 18-19 лет, деды бл**ь по 40 лет воюют, а они сидят дома шкарятся, качаются... Клубника в Польше - то х**ня, пацаны, реальный движ здесь, на передке", - сказали защитники Авдеевки.

По их словам, "пока живем", но война - это не о "гражданке" и "цивилке".

Третья ОШБр сообщила, с какими силами идут бои в Авдеевке

16 февраля бригадный генерал войск "Таврия" Александр Тарнавский официально заявил: ВСУ отходят с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. До этого заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов говорил, что на определенном участке фронта их силы попали в абсолютное окружение.

После заявления Тарнавского в 3 ОШБр уточнили, что на их участке фронта со стороны РФ сейчас - более 15 тысяч оккупантов. Некоторым бригадам врага удалось нанести критический урон, однако Украина в меньшинстве там - ВСУ чрезвычайно тяжело, говорили военные.

Вас также могут заинтересовать новости: