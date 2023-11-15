Фейковыми кадастровыми службами руководит ФСБ РФ.

Российские захватчики требуют от украинских селян перерегистрировать право собственности на земельные паи в соответствии с законодательством РФ. В противном случае оккупанты угрожают отобрать земли.

"Оккупанты продолжают на временно оккупированных территориях политику террора и репрессий, чтобы запугать украинцев", - сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, для реализации своего преступного плана забрать земли у селян на ВОТ, россияне создали фейковые кадастровые службы, которые управляются ФСБ. Кроме того, они даже разработали рабочие группы в каждом регионе с участием коллаборантов из правящей партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия".

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Как добавили в ЦНС, задачей коллаборантов будет агитация среди украинских землевладельцев.

Ситуация на оккупированной территории

Как ранее сообщал УНИАН, российские захватчики уничтожают украинскую литературу на временно оккупированных территориях. В библиотеках на оккупированной части Донецкой и Луганской областей таких книг почти не осталось.

Кроме того, Россия отправляет коллаборантов с временно оккупированных территорий Украины на обучение в Сибирь. Это закладывает предпосылки для дальнейшего вытеснения местных коллаборантов российскими "специалистами", а их взамен отправит в глубь российских территорий для более надежной ассимиляции

Недавно Кремли решили убрать надбавку для рабочих оккупационных администраций за работу в "сложных условиях".

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