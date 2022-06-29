Всего сейчас в Черном море РФ накопила более полутора десятка крылатых ракет для нанесения ударов по Украине.

В акватории Черного моря вражеская корабельная группировка увеличилась на один большой десантный корабль.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В Черном море продолжается операция на острове Змеином. Неприятельская корабельная группировка после шторма пополнилась 1 БДК, продолжает угрожать применением более полутора десятка крылатых ракет", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" в очередной раз призвали не подвергать себя опасности и подчеркнули, что пляжный отдых сейчас не ко времени.

"Характерные обстрелы побережья, послештормовая вероятность принесения к берегу морских мин и осознание, что вражеская активность на южном направлении отчаянно наращивается является красноречивым подтверждением, что пляжный отдых сейчас не вовремя, что побережье – это зона опасности", - отметили в оперативном командовании.

Как сообщал УНИИАН, ранее сообщалось, что по Одесской области вражеской стратегической авиацией был нанесен удар ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной из самолета Ту-22 с направления Черного моря. В результате точной работы сил ПВО ракета была уничтожена над полями Одесского района.

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