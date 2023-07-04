Российский диктатор может пойти на этот шаг, чтобы обвинить Украину, предполагает Гетьман.

Российские оккупанты могут готовить провокации не только на Запорожской АЭС. Диктатор Владимир Путин может отдать приказ о подрыве Курской АЭС, чтобы обвинить в этом Украину.

"Те разрушения ЗАЭС, которые россияне планируют совершить, не обязательно будут с утечкой радиоактивных элементов. Они могут прибегнуть к разрушению турбин, которые преобразуют тепловую энергию в электричество. И потом это все нужно будет восстанавливать Украине. Также рассматривается вариант передачи ЗАЭС под контроль МАГАТЭ, соответственно и Украине, а затем дистанционно взорвать АЭС. Такой сценарий вполне вероятен. Ведь тогда они будут обвинять Украину в подрыве также", – высказал свое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" военный аналитик Алексей Гетьман.

По словам аналитика, стоит обратить внимание и на Курскую АЭС, поскольку там сейчас происходят "очень странные движения".

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"Есть информация о том, что россияне также минируют эту АЭС. Вполне вероятно, что Кремль может взорвать и Курскую АЭС, а потом обвинить в этом Украину. Все варианты рассматривают, как таковые. Россияне могут устроить теракт на ЗАЭС, затем взорвать Курскую АЭС и обвинять Украину в том, что мы ответили таким образом на подрыв ЗАЭС. То есть готовятся провокации, которые всегда были в стиле россиян", – подчеркнул Гетьман.

Угроза подрыва ЗАЭС

Уже несколько недель украинские официальные лица предупреждают о вероятности теракта на временно оккупированной Запорожской АЭС. В частности, подобное заявление делал глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он подчеркивал, что Россия завершила подготовку к теракту, а план подрыва россиянами станции уже утвержден.

Вечером 4 июля 2023 года в Генеральном штабе ВСУ официально предупредили о возможных провокациях на ЗАЭС в ближайшее время. По данным военных, россияне разместили предметы, похожие на взрывчатки, на кровле третьего и четвертого энергоблоков оккупированной станции.

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