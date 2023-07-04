Людей призывают следовать инструкциям и сохранять спокойствие.

В случае взрыва на Запорожской атомной электростанции жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Если власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от власти", – говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

В министерстве также рассказали, что нужно положить в "тревожный" чемодан или рюкзак на случай, если будет рекомендовано эвакуироваться. Там должны быть:

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документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях);

маска для лица или респиратор;

аптечка и недельный запас лекарств (если человек имеет хронические заболевания);

влажные салфетки;

сменная одежда и обувь.

Также должен быть минимально необходимый запас воды и пищи. Кроме этого, в Минздраве рекомендуют плотно обмотать чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем, так как это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах.

"Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей. Органы местной власти сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете осуществлять эвакуацию на собственном автомобиле", – отмечают в Минздраве. В то же время людей призывают следовать инструкциям и сохранять спокойствие.

Ситуация на ЗАЭС: главное

Во вторник, 4 июля, в Вооруженных силах Украины официально предупредили о возможной подготовке в ближайшее время провокаций на территории ЗАЭС, которая с 4 марта 2022 года оккупирована российскими террористами.

В Генштабе проинформировали, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины.

Кроме того, днем в МАГАТЭ подтвердили потерю связи Запорожской АЭС с основной внешней линией электропитания. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что отключение линии электропитания 750 кВ означает, что ЗАЭС была вынуждена переключиться на единственную имеющуюся резервную линию. Он добавил, что на этот раз станция избежала полной потери всей внешней энергии, что уже происходило 7 раз за время "конфликта", но последнее отключение снова демонстрирует ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС.

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