Руководитель МИД Украины заявил, что очень большое количество российских военных и военной техники остается у границы Украины и на оккупированных территориях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что угроза новых военных провокаций со стороны Российской Федерации неизбежна.

Читайте такжеОккупанты " ЛНР " объявили военные сборы: призывают 3 тысячи боевиковКак передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Братиславе на совместном брифинге глав дипломатии Центральноевропейской пятерки: Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии.

Кулеба выразил благодарность своим коллегам из пяти стран за продуктивную встречу.

«Мы посвятили особое внимание российскому военному наращиванию вдоль украинских границ и обострению ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины. Я выразил благодарность всем пяти центральноевропейским странам за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета моей страны в пределах международно признанных границ», - заявил Кулеба.

Руководитель МИД уточнил, что в последние недели Украина имела возможность почувствовать эту поддержку. «Поддержку, которая нам была предложена не только на словах, но и в готовности предложить нам практическую помощь», - сказал Кулеба.

«Я проинформировал министров, что несмотря на объявление Россией об отводе её войск от границы с Украиной, угроза новых военных провокаций неизбежна, и очень большое количество российских военных и военной техники остается вдоль границы Украины и на оккупированных территориях», - сказал Кулеба.

Кроме того, глава украинской дипломатии отметил, что проинформировал коллег из пяти стран об инициативе провести «Крымскую платформу» по деоккупации полуострова, чтобы собрать вместе все страны, которые заинтересованы работать в вопросах защиты прав человека и деоккупации Крыма.

Также Кулеба предложил министрам Центральноевропейской пятерки взаимодействовать по всем вопросам, представляющим общий интерес, чтобы сделать Центральную Европу сильнее, безопаснее и здоровее.

Стягивание российских войск: что известно

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Кроме того, командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

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Автор: Виталий Саенко