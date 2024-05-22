По мнению эксперта Сергея Грабского, на сегодня у врага недостаточно ресурсов для такого наступления, но провокационные действия на этих направлениях возможны.

Угрозы наступления россиян на Сумы и Чернигов на сегодня нет, потому что у врага не хватает для этого ресурса. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил военный эксперт Сергей Грабский, комментируя информацию Государственной пограничной службы Украины о вероятном наступлении россиян на Сумском направлении.

"Надо понимать, что у нас не существует спокойных участков границы между РФ и Украиной. Это зона постоянных боевых столкновений, деятельности разведывательно-диверсионных групп, постоянных обстрелов, ракетных ударов и минометных атак. И изменение формата, просто усиление интенсивности боевых действий - это просто изменение характера ведения боевых действий. Возможно ли какое-то продвижение на Сумском направлении? Мы говорим не о наступлении на Сумы - для этого (у врага - УНИАН) просто банально не хватает ресурсов, а о каких-то провокационных, отвлекающих действиях - да, это возможно. В таком же формате, как это происходит сейчас на Харьковском направлении", - отметил Грабский.

Он подчеркнул, что активизация боевых действий на этом направлении возможна, но угрозы для Сум "в том количестве и качестве войск, которые там сосредоточены, быть не может".

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Так же, по его убеждению, нет сейчас угрозы наступления на Черниговском направлении.

"Безусловно, планы по созданию ударной группировки у РФ существуют, но мы делаем все возможное, чтобы эти планы не были осуществлены... Они никоим образом не отказываются от вторжения на разных участках фронта. Но, если мы говорим по состоянию на утро 22 мая, то непосредственно сегодня угрозы атаки на Черниговском направлении не существует. Там просто не хватает сил (у россиян - УНИАН), чтобы это делать", - подчеркнул эксперт.

Вероятное наступление россиян в Сумской области - детали

Вчера, 21 мая, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что россияне в любой момент могут прибегнуть к наступлению на Сумском направлении, чтобы еще больше растянуть линию фронта.

Ранее руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях. Однако не смогла реализовать эти планы.

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