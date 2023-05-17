В так называемой "ПМР" крайне малочисленная российская группировка, отметили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

Сейчас Кремль не решится открыть со стороны Приднестровья новое направление вторжения в Украину, поскольку не имеет там достаточных сил.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны проанализировал вероятность нападения на Украину со стороны непризнанного Приднестровья. В ЦПД напомнили, что во время последних российских атак враг запускал ракеты и дроны с разных направлений, в частности, из Приднестровского региона Молдовы.

"Сейчас россияне активно разыгрывают "приднестровскую карту" и считают это квазигосударственное образование своим анклавом, используемым как один из плацдармов поддержки военного нападения на Украину. Прежде всего речь идет о ведении с помощью БПЛА аэроразведки и передаче координат для ракетных ударов по целям в Украине (Одессе и области), а также выявлении слабых мест украинской ПВО", - пояснили в Центре.

Видео дня

В частности, 14 мая запуск неизвестных воздушных целей в Винницкой области одновременно проводился с Черного моря и Приднестровья.

В то же время, отмечается, что непосредственное нападение российских войск из так называемой "ПМР" западные и украинские военные эксперты считают маловероятным по ряду причин.

Первая из них - крайне малочисленная российская группировка в "ПМР", которая составляет максимум 1,7 тыс. человек, и невозможность переброски дополнительных подразделений из-за отсутствия общих границ РФ с Молдовой.

Собственные "вооруженные силы" в "ПМР" насчитывают 8 тыс. человек (4 мотострелковые бригады на юге, в центре и на севере "республики", оснащенные примерно 10 танками Т-62, 10 установками реактивного залпового огня "Град", около 15 бронетранспортерами и бронированными машинами).

По данным ЦПД, эта "армия" имеет крайне низкую боеспособность, а ее большинство "вояк" не хотят воевать ни с Кишиневом, ни с Киевом.

Следовательно, несмотря на то, что 8 мая представитель "республики" в Москве публично призвал российские власти увеличить количество своих "миротворцев", Россия вряд ли развернет дополнительные силы в Приднестровье, учитывая военную ситуацию в Украине и дефицит там кадровых военных и техники.

"То есть у России нет живой военной силы, чтобы наступать на Одесскую область со стороны оккупированного Приднестровья. Если она начнет обстреливать Украину со стороны "ПМР", то наши военные просто уничтожат российских", - считают в ЦПД.

Вторая причина маловероятности угрозы "второго фронта" из "ПМР" заключается в безрезультативности попыток Кремля захватить власть в Молдове и заблокировать через территорию Молдовы поставки Украине западного оружия.

По мнению экспертов, РФ продолжит подстрекать местное население на социальные протесты и продолжать скрытое финансирование оппозиционных молдавским властям политических ячеек, чтобы создать почву для изменения политического курса Молдовы с проевропейского на пророссийский, но в ближайшей перспективе вряд ли этого добьется.

В-третьих, отмечают в ЦПД, пока Украина сковывает российские наступления на восточном и южном направлениях, маловероятно, что россияне будут планировать наступление из Молдовы.

Кроме того, реальные перспективы приобретения властями Молдовы румынских систем ПВО станут адекватной контрмерой для защиты Молдовы от агрессивных намерений российской стороны.

"Вариант высадки российского десанта из "ПМР" на Черноморское побережье не является реалистичным с учетом жесткого контроля акватории моря со стороны ВСУ. Поэтому Кремль, скорее всего, сейчас не решится открыть со стороны Приднестровья новое направление вторжения в Украину", - говорится в анализе.

В то же время, в Центре подчеркнули, что пока остается угроза информационной поддержки РФ по корректировке ракетных ударов на Одесском направлении. В частности, не исключается и использование пограничных участков "ПМР" для продвижения диверсионно-разведывательных групп РФ на территорию Украины или провокаций - типа обстрела государственной границы.

"ВСУ продолжают пристально отслеживать дальнейшее развитие событий вокруг приднестровского региона Молдовы и готовы разрушить любые коварные планы агрессора по этому направлению", - добавили в ЦПД.

Важные новости о Приднестровье - сегодня это стоит знать

В марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала Приднестровье зоной российской оккупации.

Учитывая наличие в этом регионе российского военного контингента Силы обороны Украины проводят усиленные меры безопасности на участках границы с непризнанным Приднестровьем и возводят там фортификационные сооружения.

Украинские военные неоднократно подчеркивали, что Россия географически не имеет возможности усилить свои силы в "ПМР", поэтому не сможет "открыть второй фронт" оттуда.

Вас также могут заинтересовать новости: