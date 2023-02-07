В СМИ постоянно циркулируют новости о том, что Россия вскоре пойдет в новое наступление.

Военный эксперт Александр Мусиенко разрушил мифы вокруг нового наступления России на территорию Украины. В частности, относительно того, что под угрозой Сумское и Черниговское направление.

"Это все на самом деле фейки о том, что там Россия накопила большие войска, они уйдут оттуда, пойдут снова на Киев. На сегодня не видно военного присутствия российских войск в Беларуси, которое свидетельствовало бы об их готовности к наступлению на Киев. Или на Чернигов, или на Сумы", - заявил в эфире 1+1 эксперт.

Мусиенко говорит, что да, действительно, Россия может усилить артиллерийские обстрелы территории Сумской области. Но пойти в наступление - нет.

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Плюс, когда руководить оккупационной армией РФ в Украине пришел Герасимов, он сосредоточился на достижении хоть каких-то целей, но не рискуя. Рашисты увидели, что заход вглубь украинской территории грозит уничтожением их логистических путей.

"Мы должны относиться к наступлению серьезно, но это точно не будет повторением "24 февраля 2022-го года", — подчеркнул военный эксперт.

Новое наступление России

Украинская разведка сообщала, что российские войска пойдут в наступление на трех направлениях. Речь идет о Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В свою очередь, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай спрогнозировал возможный новое наступление российской армии. Он отметил, что это может произойти в любой день после 15 февраля.

Министерство обороны Украины указывало, что, учитывая любовь Путина к символизму, новое наступление может случиться в годовщину великой войны - 24 февраля.

Как сообщали в Институте изучения войны, Россия готовится к "решительному наступлению" на Бахмутском направлении и на западной части Луганской области. Она вряд ли нацелится на Запорожье.

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