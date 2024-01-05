Усиление обороноспособности Украины не позволит перенести войну в Европу, отметили в Центре стратегических коммуникаций.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечают, что сейчас российские ракеты угрожают уже не только Украине, но и государствам-членам НАТО, а усиление обороноспособности Украины не позволит перенести войну в Европу.

Об этом говорится в комментарии Центра насчет проведения экстренного заседания Совета Украина - НАТО, созванного в ответ на недавние массированные ракетные атаки России по Украине. Отмечается, что поддержка Украины со стороны Альянса является важным сигналом евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора.

"Украина воспользуется кризисным консультационным механизмом Совета Украина - НАТО в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках Вильнюсского саммита Альянса. Одной из ключевых тем экстренного заседания Совета будет вопрос укрепления противовоздушной обороны Украины. Российские ракеты угрожают уже не только Украине, но и государствам-членам НАТО, например, Польше и Румынии. Усиление оборонных возможностей Украины - это также укрепление безопасности НАТО", - говорится в комментарии.

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Как сообщал УНИАН, 4 января представитель НАТО Дилан Уайт сообщил, что генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на 10 января созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за недавних ракетных и дроновых атак РФ против украинских городов и гражданского населения. Встреча состоится на уровне послов. Заседание инициировано Украиной.

29 декабря РФ применила против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

2 января враг повторил массированную атаку. Защитники неба ликвидировали в общей сложности 72 (из 99 выпущенных) ракеты: 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр". Также уничтожены все 35 ударных БПЛА Shahed-136/131, которые запустила Россия.

Вечером президент Владимир Зеленский заявил, что за пять суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов.

На фоне очередного массированного ракетного удара России по Украине утром 2 января 2024 года в Германии раскритиковали медленные поставки вооружения. Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО Patriot для эффективного отражения атак врага. По его словам, Киев спасли от катастрофы именно эти системы.

Как известно, на территории соседних с Украиной стран уже неоднократно фиксировали обнаруженные элементы российских ракет, залетавших во время массированных обстрелов войсками РФ украинских территорий.

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